Cesara Buonamici a Verissimo, "diventare suora". La risposta che lascia Silvia Toffanin a bocca aperta

Oggi è una delle giornaliste più amate della tv italiana, ma Cesara Buonamici, volto storico del Tg5 fin dai tempi di Enrico Mentana direttore, sarebbe potuta restare lontanissima dalla fama e dalle telecamere. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, si è raccontata fin nei dettagli più intimi, a cominciare dal suo rapporto con Dio e la fede.



"Volevi farti suora?", le chiede un po' per gioco e un po' no la Toffanin. La risposta della Buonamici, 64 anni, è spiazzante: "Ho avuto un momento intenso in cui pregavo tanto, ma...". Dopo qualche secondo di esitazione, riprende il discorso: "Sono una persona di fede, quando posso entrare in una chiesa lo faccio e prego. Mi fa star bene. Ma diciamo quel periodo di massima fede c'era perché la mia tata mi invogliava a recitare il rosario e io stessa avevo il sogno di fare una missione in Africa".

Una vocazione giovanile che ha lasciato nella Cesara donna matura un forte spirito religioso, ma che nella vita pratica è evaporata per cause, per così dire, familiari. "In maniera molto velata e pacata - ammette -, parlando con mio padre ho, poi, abbandonato l'idea. Però, ora - conclude con un sorriso -, quando posso e, ho il desiderio, vado in chiesa e prego: sto bene".

