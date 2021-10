Che tempo che fa, Luciana Littizzetto: "Fai l'esame prostatico?", guantino di lattice e battuta-choc in prima serata

25 ottobre 2021 a

a

a

Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, domenica 24 ottobre. In onda su Rai 3 ecco l'ultima puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio. E come ogni domenica da anni a questa parte, ecco arrivare il momento del monologo di Luciana Littizzetto, il primo monologo dopo l'esito dei ballottaggi alle amministrative della scorsa settimana. E la Littizzetto, per il ko di fatto rimediato dal centrodestra, non può che essere soddisfatta.

"Cosa si è venduto mio figlio". Luciana Littizzetto spiazza tutti: la più inimmaginabile delle rivelazioni

Infatti, l'ironia su Giorgia Meloni e Matteo Salvini si spreca. La comica torinese mostra una foto dei due leader, corrucciati e seduti fianco a fianco, e commenta: "Il centrodestra non ha sfondato diciamo... e abbiamo una foto che rappresenta bene questa situazione. Diciamo che lì il fotografo si era un po' dimenticato di dire cis!".

Dunque, nel suo intervento, Luciana Littizzetto si lancia in una intemerata contro gli operatori telefonici dei call center che ci assillano, chiamandoci sui cellulare ad orari improbabili, e si interroga: "Ma gli operatori telefonici come fanno ad avere il nostro numero di cellulare?". E ancora: "Ma il garante della privacy cosa fa? I fatti suoi?".

"Ti sei candeggiato la faccia?". Sconcerto per Fabio Fazio, si presenta in studio così: la foto che lascia interdetti | Guarda

Ma uno dei capitoli più spassosi arriva quando la Littizzetto passa in rassegna alcuni dei "santini" elettorali più divertenti della campagna elettorale appena conclusa. E così ecco a Caltagirone zia Peppina: "Ora aspetto che l'anno prossimo si candidi Nonno Nanni", commenta. Quindi, ecco spuntare uno dei candidati consiglieri a Torino per Damilano, il quale si mostra nel suo manifesto intento ad infilare un paio di guantini di lattice. E la Littizzetto, tranchant: "Non ti viene un filo di inquietudine? Ma poi con sta mano a ruspa... che fai l'esame prostatico?", conclude dissacrante. E in effetti...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.