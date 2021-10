Non è l'arena, questo elegantissimo Massimo Giletti? No, spunta un video: "conciato" così dietro le quinte

27 ottobre 2021 a

One man show, uno spettacolo. Chi? Presto detto, Massimo Giletti. Già, perché tra poche ore, oggi, mercoledì 27 ottobre, tornerà con un nuovo appuntamento del suo Non è l'Arena, in onda su La7 a partire dalle 21.15. Tra gli ospiti, in collegamento, si scopre che ci sarà anche Fabio Tuiach, il portuale di Trieste, no-vax e no-Green pass convinto, con la passione per Adolf Hitler e, soprattutto, recentemente contagiato dal Covid (a detta sua è tutta "colpa" degli idranti della polizia... insomma siamo al delirio più spinto).

Ma il Giletti-show non è tanto dovuto a Tuiach. Quanto, piuttosto, al look con cui l'istrionico conduttore presenta la nuova puntata di Non è l'Arena. Già, perché nel video con le anticipazioni, ecco Giletti un poco spettinato, con occhialetto da sole blu sfumato ed una t-shirt bianca e un poco lisa. Insomma, un look del tutto informale, quasi da rock-star.

Ma tant'è, nella puntata di questa sera, Giletti sfoggerà il suo classico completo: camicia, giacca e cravatta, impeccabile ed elegantissimo. Al centro della puntata il dibattito sul green pass, tra proteste, obblighi e dubbi. Annunciata anche la presenza in studio del controverso - eufemismo - medico no-vax Mariano Amici

