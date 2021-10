Oggi è un altro giorno, Dodi Battaglia: "Sarà l'ultima volta". Lo strazio per la moglie morta e la promessa

27 ottobre 2021 a

"Il 6 settembre Paola è scomparsa e questa è l’ultima intervista che faccio a proposito, perché è troppo doloroso". Dodi Battaglia, chitarrista e cantante dei Pooh, ha deciso che quelle di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, saranno le ultime domande sulla moglie cui risponderà. "Abbiamo vissuto per 21 anni una storia bellissima, abbiamo una bambina stupenda, Sofia, che è la mia forza e che mi sta facendo andare avanti", ha raccontato nel salotto del programma di Rai 1.

Il periodo che Battaglia sta attraversando non è affatto facile: "E' doloroso ricordare, passare sotto i portici di Bologna pieni di ricordi. Ho imparato in questi mesi che la sofferenza che pensavo si esaurisse col tempo durerà invece per sempre, devo imparare a conviverci e affrontare la vita". Parlando della vita dopo la morte di Paola, il musicista ha confessato: "Temevo la notte, ma è così impegnativo il fatto di fare il padre e la madre insieme che arrivo alla sera e crollo sul letto. Di giorno invece compaiono tanti ricordi, come vestiti, luoghi… ma mi sto lentamente rialzando".

"La malattia di mia moglie mi ha dato più forza - ha continuato Battaglia -. Ho scoperto una tenacia che non è parte del mio carattere. Quello che mi ha sollevato è che non soffriva, è morta col sorriso". Oggi, comunque, si occupa a tempo pieno della figlia: "La mia giornata inizia alle 7, facciamo colazione insieme e lei va a scuola. Pranziamo, il pomeriggio la porto dalle amiche o a fare sport. La sera dopo cena 'svaligiamo' le serie tv. Non ho parlato tanto con lei della scomparsa della madre, ci vuole equilibrio. Le ho detto che sarà sempre con noi e che, prima di spegnere la luce, deve fare una preghiera per lei".

