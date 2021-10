Striscia la Notizia, "Ursula von der Leyen" beccata per le strade di Roma, occhio a cosa ha in mano

27 ottobre 2021 a

Esordio per Valeria Graci nei panni di Ursula von der Leyen, il presidente della Commissione europea. In una delle sue tante imitazioni, nella puntata del 27 ottobre, la finta Ursula è stata beccata dal tg satirico di Canale 5 per le strade di Roma. "Mario come stai amore, certo, ci vediamo al G20", dice al telefono la Graci parlando con Mario Draghi. Finita qui? Neanche per sogno: "Devi dire agli italiani che io con loro non uso il bastone e la carota, io con loro uso la frusta e tu dovresti saperlo".

Poi ecco che la Ursula del programma di Antonio Ricci ferma i politici. All'onorevole Alessio Villarosa arriva addirittura a confessare che "sono un po' innamorata di Draghi. In questi giorni a Roma sono andata a mettere il lucchetto sul Ponte Milvio con scritto 'io e te tre metri sopra lo spread'".

E ancora: "Sai qual è il lato che a Draghi piace di più? Il mio lato Bce". A breve, infatti, il 30 e il 31 ottobre l'Italia ospiterà i 20 leader dei Paesi più industrializzati del mondo. Un vero banco di prova per il premier, ma anche per il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, che dovrà evitare manifestazioni violente.

