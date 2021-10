Uomini e donne, Gemma Galgani e i "16 minuti". Dettagli spinti, le "prodezze" in camerino

28 ottobre 2021 a

Caos a Uomini e donne. Gemma Galgani, che in queste settimane ha iniziato a frequentare un cavaliere, Costabile, sembra aver trovato una certa serenità a livello sentimentale. Nella puntata che andrà in onda questo pomeriggio, però, la dama torinese spiazzerà tutti, entrando nel dettaglio di un loro incontro. Qualche giorno fa, infatti, il suo corteggiatore l’avrebbe raggiunta in camerino e qui sarebbe scoppiata la passione.

Tra Gemma e il cavaliere ci sarebbe stato un bacio piuttosto lungo, durato addirittura 16 minuti. La rivelazione, però, farà saltare dalla sedia Tina Cipollari, che attaccherà la sua rivale storica, dicendo di trovare inappropriati i suoi racconti. In ogni caso, le anticipazioni svelano che il rapporto tra la Galgani e il nuovo cavaliere finirà molto presto. Costabile, infatti, deciderà di chiudere con lei nelle prossime puntate.

Lieto fine, invece, per un'altra coppia: quella formata da Antonio e Angela, che oggi decideranno di lasciare insieme il dating show. Ma nella puntata di questo pomeriggio, si tornerà a parlare anche di Andrea Nicole. E in particolare della sua frequentazione con il corteggiatore Alessandro, al quale racconterà del suo rapporto con la madre. E non solo: la tronista dirà di avere non pochi dubbi sull'altro ragazzo in studio per lei, Ciprian.

