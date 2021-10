Striscia la Notizia, siluro contro Berlusconi: "Come guardare le... perché è perfetto per il Quirinale"

30 ottobre 2021 a

È cosa nota, Striscia la Notizia non risparmia nessuno. Ma proprio nessuno. Nemmeno Silvio Berlusconi, il super-capo insomma, mister Mediaset. E così, ecco che nella puntata del tg satirico di Canale 5 in onda venerdì 29 ottobre, viene proposto un dissacrante e ironico servizio che elenca le dieci ragioni per le quali il leader di Forza Italia sarebbe perfetto per il Quirinale, la sua ultima e massima ambizione. Dunque, i motivi vengono elencati dalle voci fuori campo di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada.

1) "Tra le mille insidie della politica sa sempre come muoversi". E mostrano alcuni movimenti goffi del Cav.

2) "Perché con la sua esperienza politica consiglierebbe il modo di combattere il Covid accontentando anche i no-vax". E via con la frase: "Metti le supposte a tutti...".

3) "Di sicuro userebbe la sua poltrona per fare finalmente pulizia". E viene mostrato il celebre sketch con Marco Travaglio, quando pulì la sua poltrona da Michele Santoro.

4) "Perché nella politica internazionale non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Al massimo, le mani...". Ecco il celebre "tap-tap" in testa a Berlusconi al Parlamento europeo.

5) "Perché saprebbe come guardare le spalle agli italiani. O almeno, alle italiane...", e Striscia mostra una gag che fece sul palco con una hostess, elogiata per il suo fisico (e con l'occhio che cadde sul lato B della ragazza).

6) "Perché sa come si gestiscono le cadute di governo". E vengono mostrate una serie di cadute e ruzzoloni di Berlusconi.

7) "Perché nei momenti di difficoltà sa come scongiurare i pericoli del paese", via con una carrellata di corna, gesto che spesso Berlusconi ha sfoggiato.

8) "Perché sa sempre come gettare acqua sul fuoco delle polemiche, e non solo l'acqua...". Ed ecco un fotomontaggio di Berlusconi che fa pipì in un fiume.

9) "Perché riconosciuto a livello internazionale come uno che conta", e viene mostrato il celebre "uno-due-tre" al fianco di Salvini al tempo delle consultazioni.

10) "Perché rappresenta l'italiano medio", ed ecco Berlusconi che fa il dito medio.

Striscia, 10 motivi per Berlusconi al Quirinale: il video

