Domenica In, linea al Tg1? Giorgino fulmina Mara Venier: "Tranquilla, non vogliamo...", clamoroso su Rai 1

Incredibile, ma vero. Altissima tensione sull'asse Mara Venier-Francesco Giorgino, il tutto quando Domenica In deve cedere il passo a un'edizione speciale del Tg1, il tutto ovviamente su Rai 1 nella giornata di domenica 31 ottobre. Il punto è che la Venier deve cedere la linea proprio nel bel mezzo dell'intervista con Ferzan Ozpetek.

Ed ecco che a quel punto, la Venier la butta un poco in caciara, insomma scherza e un po' si rammarica per lo stop: "Ma è una cosa molto breve? Ditemi qualcosa. Mi lasciate così, nessuno parla, ma che uomini siete?", afferma rivolgendosi alla regia e regalando una citazione della celebre débacle della trasmissione Verso Oriente, quando lei e Katia Ricciarelli furono costrette a liquidare in tutta fretta la diretta da Lecce per un violento temporale.

E insomma, dopo la battuta della Venier giù risate in studio. Peccato che dall'altro lato ci sia Francesco Giorgino, meno divertito, in attesa del suo turno per l'edizione speciale sul G20 a Roma in via di conclusione. Ecco che però Giorgino prende la parola: "Saremo brevissimi, tranquilli, perché non vogliamo certamente disturbare il regolare andamento della vostra trasmissione", afferma un poco polemico. A quel punto la Venier prova a prendere la parola, ma Giorgino rincara la dose: "Io mi chiamo Francesco Giorgino e sono il conduttore di questa edizione speciale del TG1, la terza che facciamo da lunedì scorso e naturalmente prenderemo la linea intorno alle ore 16". Insomma, attimi di tensione. A quel punto la Venier chiude la querelle con un laconico "grazie a Francesco Giorgino". Ma quanta tensione...

