Veronica Genitli a Controcorrente, scollatura totale e tacchi a spillo: così in tv, si ferma lo studio

Come ogni domenica sera da qualche tempo a questa parte, ecco che su Rete 4 torna Veronica Gentili con il suo Controcorrente, uno degli ultimi talk di approfondimento politico, e non solo, ideati da Mediaset. Nella puntata di domenica 31 ottobre si affrontano molti temi: ovviamente il G20, ma anche il boom di esorcismi registrati durante la pandemia.

Quindi si spazia fino a Papa Francesco, del quale parla Gianluigi Nuzzi, sempre informatissimo su Vaticano e dintorni. Un segmento di trasmissione è dedicato anche alla cronaca, con un approfondimento sul caso di Alberto Genovese, l'ex manager accusato di violenze sessuali, il processo a Milano si aprirà domani, martedì 2 novembre. Si parla insomma di festini proibiti e di droga dello stupro.

Quindi i no-vax, i no-Green pass e tutte le varie proteste che continuano ad animare l'Italia, dove si continua anche a dibattere di obbligo vaccinale e della possibilità, o forse sarebbe meglio dire della necessità, di anticipare la terza dose del siero.

A condurre le operazioni, come detto, c'è sempre lei, sempre Veronica Gentili, che anche in quest'ultima occasione sfoggia un look davvero provocante. Eccola fasciata in un abito azzurro e, soprattutto, scollatissimo. A completare il quadro, i tacchi a spillo d'ordinanza. Insomma, Veronica Gentili colpisce ancora.

