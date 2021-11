Fuori dal Coro, Mario Giordano a luci rosse: "Guarda questi piedini e adorali", un servizio sconvolgente

03 novembre 2021 a

"Guarda questi piedini e sognali": con queste parole si apre il servizio di Fuori dal Coro sugli scatti e gli annunci più spudorati sul web e sui social. Quello dei piedi, tra l'altro, sembra essere uno dei fenomeni più diffusi su Internet. "Io per esempio sono un feticista dei piedi", dice alla trasmissione di Rete 4 Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara su Radio24. Per capire l'entità del fenomeno basta dare un'occhiata sui social, dove si trova veramente di tutto.

Nel servizio mandato in onda da Mario Giordano saltano all'occhio foto e annunci di questo tipo: "Fetish girl della porta accanto ti mostrerà il piacere di adorare i piedi femminili e sentirti completamente suo. Morbide piante e lunghe dita ti aspettano". Ma non è tutto. Perché sul web non impazzano solamente i piedi, ci sono anche altre parti del corpo, decisamente più intime. "Per esempio, il 'sideboob', ossia il seno visto di lato", si sottolinea nel servizio.

La questione affrontata dalla trasmissione di Giordano è molto seria. Il giornalista, infatti, si è occupato anche dei veri e propri malati di selfie, con tutti i danni che ne conseguono. Tra questi anche gli scatti spudorati, tra feticismo e affari. Il problema, infatti, è che spesso si ricorre a queste tecniche solo per guadagnare.

