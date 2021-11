Ballando con le stelle, Milly Carlucci vuole Ambra Angiolini "a tutti i costi": la cifra-choc messa sul piatto

04 novembre 2021 a

La nuova edizione di Ballando con le stelle sta riscuotendo un ottimo successo a livello di ascolti, nonostante la concorrenza durissima di Tu si que vales, lo show di Canale 5 della solita Maria De Filippi. Stando a quanto riportato dal sempre ben informato Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagospia, Milly Carlucci starebbe provando a giocare il proverbiale jolly.

Pare infatti che il programma di Rai1 sia in trattativa con Ambra Angiolini, personaggio che mediaticamente al momento ha un “peso” non indifferente, essendo suo malgrado finita in una polemica con Striscia la Notizia che l’ha “premiata” con il tapiro d’oro per essere stata tradita da Massimiliano Allegri. In precedenza il settimanale Chi aveva svelato una prima trattativa tra Ballando con le stelle e l’attrice, che però aveva detto no, anche dinanzi a un cachet molto elevato. Questo perché la Angiolini non vorrebbe esporsi ulteriormente, dopo che la sua vita privata è diventata un affare pubblico.

Stando però alle fonti di Candela, la Carlucci vuole a tutti i costi l’attrice: e così la trattativa sarebbe ripartita per averla come ballerina per una notte. La cifra del suo cachet? Intorno ai 40-50mila euro: tanta, tantissima roba, ma non è detto che la Angiolini accetterà. Se lo farà, di sicuro sarà a una condizione: quella di non parlare della sua vita privata e quindi del tradimento da parte dell’allenatore della Juventus.

