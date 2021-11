Oggi è un altro giorno, Jerry Calà: "Mara era gelosetta", la verità sul tradimento alla Venier

05 novembre 2021 a

"E' la mia più grande amica": così Jerry Calà, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1, ha parlato della sua ex moglie Mara Venier. Rivelando anche che "ieri siamo stati insieme a cena". La conduttrice di Domenica In ha voluto mandargli pure un video-messaggio in diretta: "Noi siamo la dimostrazione che dopo un grande amore può nascere una grande e meravigliosa amicizia, forse più grande dell’amore che abbiamo vissuto. Jerry è forse il mio punto di riferimento, ci vogliamo molto bene, siamo una famiglia allargata ed è la cosa più bella che potesse accadere".

Dopo il matrimonio con la Venier, durato tre anni, il comico si è risposato con Bettina Castioni. Jerry e Mara, comunque, si sono detti addio dopo i ripetuti tradimenti dell'attore. La Venier stessa non ha mai nascosto di averlo trovato con un’altra donna durante la loro festa di matrimonio: "Mentre tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito! Sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra. Non sai quante gliene ho date sia a lui che a lei", aveva raccontato la conduttrice in un'intervista a Verissimo qualche tempo fa.

Nonostante il motivo alla base della separazione, i due sono rimasti comunque in ottimi rapporti. Intervistato oggi dalla Bortone, Calà ha voluto chiarire il suo presunto tradimento a Mara Venier: "Non era alla festa delle nozze, noi abbiamo fatto un matrimonio a Las Vegas, poi annullato. Era una festa al nostro ritorno dall’America con amici. E poi non ero in bagno ma in un corridoio e io parlavo innocentemente con una ragazza. Non ho trescato, ci stavo parlando. Lei si arrabbiò e mi ha menato, è vero: Renato Zero moriva dal ridere". E infine: "Mara era gelosetta, io un po' di meno. Ma è andata bene così".

