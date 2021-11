Pomeriggio 5, l'uomo che sconvolge Barbara D'Urso: "Perché ho murato in casa mia madre morta"

06 novembre 2021 a

Una confessione sconvolgente a Pomeriggio 5. In collegamento con Barbara D'Urso su Canale 5 un uomo racconta la sua scelta, folle, di murare la madre morta in casa. "Ho sbagliato e pagherò le conseguenze delle mie azioni, non voglio trovare giustificazioni - spiega, mentre la D'Urso ascolta in silenzio, attonita -. La televisione non mi appartiene, ma non mi è piaciuto il taglio dato ad alcuni servizi per una questione di soldi e sono qui per spiegarmi".

Durante l'intervista esclusiva a Pomeriggio 5, Dante (questo il nome del signore) spiega che la decisione di murare la madre morta, e riscuotere la sua pensione per i 2 anni successivi, non era legata all'assegno previdenziale: "Ho solo pensato di tenere mia madre con me... Non volevo restare solo".

"Io non riesco ad accettare la morte, è più forte di me - si difende lui -. In quel momento sono andato in tilt, ero completamente fuori di testa e mi è crollato tutto addosso. Dopo che è morta sono stato diversi giorni lì con lei e poi non potevo più denunciare il decesso. Nei giorni successivi ho tentato di togliermi la vita e raggiungerla. Per un anno sono rimasto in casa con la mamma murata e poi ho conosciuto Michela e sono andato a vivere con lei". "É vero - conclude -, ho preso i soldi della pensione di mia madre, ma la mia intenzione non era di utilizzarli, poi è scoppiato il Covid e non ho potuto cercarmi un lavoro. In quel momento lì non riuscivo a ragionare".

