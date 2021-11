Alberto Genovese, la modella a Storie Italiane: "Quanto mi pagavano per andare alle feste", cifra sconvolgente

08 novembre 2021 a

Si parla del caso di Alberto Genovese, l'imprenditore arrestato con l'accusa di violenza sessuale, da Eleonora Daniele a Storie italiane su Rai 1 e viene mandata in onda una intervista a una modella che racconta come avveniva "l'arruolamento" delle ragazze immagine alle feste di Terrazza Sentimento a Milano. "Mi pagavano 200 0 300 euro e si prendevano i contatti su una chat", spiega la ragazza. "Bisognava sorridere, essere spigliate, fare bella presenza". Insomma, chi si aspettava compensi enormi per prendere parte a quelle feste, resterà "deluso": 200-300 euro al massimo.

La giovane modella è stata quindi "reclutata" e ha così avuto modo di presenziare alle feste di Genovese nell'appartamento di Milano, dove appunto le sue vittime sarebbero state drogate e manipolate, come ha denunciato una modella di 18 anni l'anno scorso. La ragazza ha però specificato ai microfoni di Storie italiane di non sapere nulla di altre giovani che avrebbero preso "anziché 300, tremila euro o più".

Quindi la modella-testimone ha incontrato personalmente Alberto Genovese in "queste feste che erano piene di gente e champagne, come tante altre belle feste. Non ho avvertito la minaccia, non ho visto i vassoi pieni di droga". E di lui dice che "era una persona molto eccentrica e socievole, ma non era avvicinabile. Era come un Dio, circondato da fedelissimi. Si faceva notare".

