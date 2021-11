Rossano Rubicondi, il padre-choc a Domenica In: "Mi doveva dei soldi", accusa agghiacciante al figlio morto

08 novembre 2021 a

Della drammatica e prematura morte di Rossano Rubicondi se ne è tornati a parlare a Domenica In, il programma di Mara Venier in onda su Rai 1, nella puntata di domenica 7 novembre. Una morte, quella dello showman, che ha sconvolto il mondo dello spettacolo e l'Italia intera.

Ospite in studio a Domenica In ecco il padre, Claudio Rubicondi, che col figlio però di fatto non aveva più rapporti da anni. E lo conferma: "Non ci sentivamo da tanto. A 22 anni è partito per Londra per vari motivi. Non parlava neanche col fratello, c'era gelosia fra loro per varie questioni di famiglia", ricorda.

Ma non solo, Claudio Rubicondi attacca ricordando che "gli avevo pagato un mutuo e mi aveva promesso di restituirmi i soldi, ma non l'ha fatto e un giorno gli ho detto: Sei un buffone. Di lì i nostri rapporti sono finiti". Insomma, rivelazioni pesanti, controverse, che forse era meglio tenere in famiglia, ma tant'è.

Sempre a Domenica In, ecco anche la testimonianza di Roberto Alessi, amico di Rossano Rubicondi, così come quella di Roberto Manfrè, un caro amico a New York, che ha fatto sapere: "Il cancro l'ha consumato in un anno - ha premesso -. All'inizio credeva fosse un melanoma benigno, ma non c'è stato un punto di ritorno. Ha lottato come una tigre perché voleva vivere. Era energia pura, diceva sempre in romano: Je meno a sto cancro". Ma purtroppo, a vincere, è stata quella maledetta malattia.

