Il meglio del tennis su Sky: Nitto Atp Finals e il nuovo racconto di Federico Buffa

L'élite del tennis mondiale si dà appuntamento a Torino e su Sky per la 52^edizione delle NITTO ATP Finals. Dal 14 al 21 novembre, per la prima volta nella storia del torneo, una città italiana ospita l'evento più atteso della stagione tennistica, con Matteo Berrettini nella lista dei migliori tennisti del circuito ATP (e Jannik Sinner prima riserva), a caccia dell’ennesima impresa di un 2021 già leggendario per lo sport italiano.

A far da cornice allo spettacolo live del Pala Alpitour, la narrazione inconfondibile di Federico Buffa che nel suo ultimo lavoro firmato Sky Original “#SkyBuffaRacconta Davis ‘76 – L’altro cammino di Santiago” (il primo episodio in onda da venerdì 12 novembre alle 18 su Sky Sport Uno e il secondo da venerdì 19 novembre alle ore 17.15 su Sky Sport Uno) celebra l’impresa della nazionale azzurra di tennis, composta da Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli e il capitano Nicola Pietrangeli, vittoriosa nella finale di Santiago del Cile del dicembre 1976.

TUTTO LO SPETTACOLO DELLE “NITTO ATP FINALS 2021” LIVE SU SKY SPORT

Su Sky e in streaming su NOW una copertura straordinaria con la diretta di tutti gli incontri e studi di approfondimento sul canale Sky Sport Tennis, per un totale di oltre 100 ore dedicate al torneo live dal Pala Alpitour, teatro della competizione che chiude la stagione del circuito ATP di tennis.

Una vera e propria full immersion quotidiana, dalle 11 del mattino fino alle 23.30 circa, con gli studi pre e post match live dal campo di gioco e un’edizione quotidiana di Sky Sport 24 in onda dal grattacielo Intesa San Paolo, con vista sulla città della Mole con news, risultati, interviste, aggiornamenti e analisi dettagliate. Ogni giorno, almeno due collegamenti con Nuvola Lavazza – vero e proprio salotto del tennis durante le NITTO ATP Finals – con ospiti e ambassador nel “tempio” torinese del caffè. E ancora, un corner Sky al Fan Village di Piazza San Carlo e una postazione al Circolo della Stampa Sporting, campo di allenamento delle NITTO ATP Finals.

UNA SUPER SQUADRA DI GIORNALISTI E TALENT CON LJUBICIC, VOLANDRI, BERTOLUCCI, LORENZI, FOGNINI, GOLARSA E REGGI

Per l’intero periodo delle NITTO ATP Finals, “special guest” negli studi di Sky Sport al PalaAlpitour di Torino sarà Ivan Ljubicic, ex n.3 al mondo e allenatore di Roger Federer. Confermata anche la super squadra del commento di Sky che per questa straordinaria occasione si arricchisce della presenza del capitano della squadra azzurra di Coppa Davis Filippo Volandri e di Fabio Fognini (che la settimana dopo le NITTO ATP Finals sarà in campo – sempre a Torino – per la Coppa Davis in squadra con Berrettini, Sinner, Sonego e Musetti) negli studi di approfondimento pre e post match condotti da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante, con Stefano Meloccaro principale inviato sull’evento.

Su Sky ogni sfida sarà un grande match e potrà contare sul racconto appassionato di Elena Pero e Luca Boschetto per le telecronache, affiancati dalle voci tecniche di Paolo Bertolucci, Paolo Lorenzi, Raffaella Reggi e Laura Golarsa. Ogni giorno su Sky Sport 24, da sabato 13 a lunedì 22 novembre, Dalila Setti condurrà “Il Tennis è servito”, l’edizione del tg sportivo in onda dalle 13 dal grattacielo Intesa San Paolo di Torino. Inviati a Torino anche Barbara Grassi, Paolo Aghemo e Federica Frola.

Massima copertura sulle NITTO ATP Finals anche sul sito skysport.it con un’area interamente dedicata al torneo contenente news, live blogging e highlights di tutti gli incontri. Inoltre, dalle prime ore del mattino, ogni giorno a partire da sabato 13, il sito di Sky Sport ospiterà un episodio del podcast di Paolo Condò dedicato al racconto dei protagonisti delle Finals. Tutti gli aggiornamenti sull’evento tennistico più importante della stagione anche sui canali social di Sky Sport: Instagram, Facebook, Twitter e TikTok dove i followers potranno seguire e commentare live le news attraverso l’hashtag #SkyTennis.



#SKYBUFFARACCONTA DAVIS ‘76 - L’ALTRO CAMMINO DI SANTIAGO

Anno 1976, Buffa era un ragazzo di 17 anni mentre la nazionale maschile di tennis vinceva a Santiago del Cile la prima (ed unica) Coppa Davis, la massima competizione tennistica a squadre. Siamo nell’anno in cui Adriano Panatta raggiunse il pieno della maturità agonistica, con le vittorie agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros. Al suo fianco Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli, con Nicola Pietrangeli capitano non giocatore. Un percorso non facile, quello verso la finale, che oltre all’altissima componente emozionale, si intrecciò con avvenimenti storici di primo piano che Federico Buffa ripercorre, partendo proprio dai suoi ricordi di quasi ventenne. La cronaca di quei tempi, le memorie personali e i retroscena sportivi si intrecciano per dare vita a una nuova imperdibile produzione originale Sky Sport: #SkyBuffaRacconta Davis ‘76-L’altro cammino di Santiago.

Appuntamento con il primo episodio da venerdì 12 novembre alle ore 18 su Sky Sport Uno e poi con la seconda puntata da venerdì 19 novembre alle ore 17.15 su Sky Sport Uno. Entrambi gli episodi saranno visibili anche il 19 novembre dalle ore 21.15 su Sky Documentaries, oltre che in streaming su NOW e on demand su Sky Q alla sezione #SkyBuffaRacconta.

