Rossano Rubicondi, "perché ho faticato a perdonarlo": la bomba di Roberto Alessi, quel conto rimasto in sospeso

Si è tornati a parlare di Rossano Rubicondi a Storie italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai 1. L'attore e modello 49enne è scomparso prematuramente negli Stati Uniti a causa di un tumore alla pelle. Dopo i funerali a New York lo scorso venerdì, anche a Milano è stata organizzata una cerimonia per gli amici più intimi. Tra gli ospiti della Daniele c'era Roberto Alessi, che si è commosso parlando di Rubicondi.

"È difficile quando una persona ci lascia. Rossano era anche un ragazzo molto litigioso, io stesso ho fatto fatica a perdonarlo perché era irascibile. Dobbiamo imparare a cercare solo gli aspetti di luce", ha detto Alessi. La conduttrice, poi, ha mostrato anche la lettera che ieri pomeriggio Mara Venier ha letto a Domenica In. Sono le parole di Ivana Trump, legata per vent'anni al 49enne. Nell'ultimo anno, infatti, gli è stata molto vicina e lo ha aiutato ad affrontare la malattia.

Gli amici dell'attore, intanto, continuano a ribadire che Rubicondi non aveva affatto rinunciato alle cure. Anzi, voleva combattere e vincere. A stroncarlo sarebbe stato un malore avvenuto mentre era in vasca da bagno, probabilmente causato dalla degenerazione del tumore che gli era stato diagnosticato. Un melanoma particolarmente aggressivo apparso all'inizio come una semplice macchia sulla mano e che, secondo un suo caro amico, Rossano aveva sottovalutato.

