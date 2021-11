Striscia la Notizia, smascherato un falso otorino: cosa fa ai suoi pazienti, lo scandalo

08 novembre 2021 a

Luca Abete di Striscia la Notizia ha ricevuto diverse segnalazioni su un negozio di apparecchi acustici dove opererebbe un otorino, che però non avrebbe alcun diritto di esercitare la professione, visto che non risulta iscritta all'albo dei medici. "Siamo andati in sede, simulando un forte dolore all'orecchio", ha spiegato l'inviato del tg satirico. La diagnosi sulla finta paziente è quasi immediata: "Ha del cerume, possiamo provare a toglierlo però bisogna ammorbidirlo con dell'olio e poi fare lo sciacquone con la siringa". A quel punto, la "dottoressa" passa all'intervento, che però non dà il risultato sperato.

Dopo vari tentativi, allora il finto otorino prova con l'acqua ossigenata: "Ti frigge? Dimmi cosa ti succede, rendimi partecipe", "Mi gira la testa", risponde allora la finta paziente di Striscia. Alla fine, comunque, prescrive un po' di farmaci: "Per il dolore una tachipirina e poi deve mettere le gocce di Cerusilina". Abete ha deciso di sentire un esperto a riguardo: "Andare a fare un lavaggio non sapendo quello che c'è dietro il cerume è sbagliato, ci potrebbe essere una perforazione del timpano o la si potrebbe provocare. E' gravissimo", ha spiegato Francesco Sellitto, presidente dell'ordine dei medici di Avellino.

Abete, allora, è andato a parlare con la donna personalmente. Dopo averlo visto, però, l'"otorino" si è subito messa sulla difensiva, negando tutto: "Io non sono dottoressa, chi le ha detto questa cosa? Io sono solo un'operaia". "E che sta facendo allora adesso alla signora?", le ha chiesto l'inviato del tg indicando una paziente presente. Alla fine è stata proprio quest'ultima a chiarire tutto: "Devo mettere delle protesi".

Qui il servizio di Striscia la Notizia sul finto otorino

