Striscia la Notizia, la palestra sponsor del Gf Vip? "Una truffa, mai aperta": come fregavano i soldi

Striscia la Notizia ha ricevuto molte segnalazioni da parte di persone che si sono sentite truffate da Fit Express, una palestra conosciuta per aver fatto da sponsor alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip. I concorrenti si allenavano spesso con le attrezzature fornite da tale palestra, che però ad oggi ancora non ha aperto le sue sedi come promesso, pur avendo già incassato per due anni le quote di abbonamento.

Chiara Squaglia ha ricostruito la vicenda, avvalendosi delle tantissime segnalazioni giunte da Torino: “Ad agosto 2020 ho acquistato un abbonamento per la palestra che stava per aprire, ma la data di apertura - ha spiegato una ragazza truffata - è stata rimandata più volte senza che venissero date spiegazioni chiare. Inoltre la prova che ho acquistato nel 2020 è ancora acquistabile sul sito, quindi altri clienti si troveranno nella stessa situazione. Un rimborso mi sembra doveroso”.

L’inviata di Striscia ha quindi parlato con Vincenzo Nocito, fondatore di Fit Express: “Abbiamo subìto il Covid come tutti, la burocrazia ci ha colpito anche qui a Torino. La struttura è pronta per aprire, c’è la delibera dell’8 ottobre che ha consentito il cambio d’uso”. “Però avete costruito una palestra dove non potevate”, gli ha fatto notare Striscia, che ha incassato la promessa di far partire i rimborsi a tutti i clienti che ne faranno richiesta.

