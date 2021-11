L'aria che tira, Myrta Merlino sconvolta dal suicidio di Adelina: "Non ho capito cosa stava per accadere, un mio errore"

09 novembre 2021 a

"Questa donna oggi non c'è più". Myrta Merlino chiude la puntata di martedì 9 novembre de L'Aria Che Tira con un triste annuncio: la morte di Adelina Sejdini. La donna, da tempo amica della conduttrice di La7, era nota in Italia per le sue battaglie: prima contro la prostituzione di cui è stata vittima, poi contro il tumore al seno che l'aveva colpita e la richiesta di ottenere una cittadinanza italiana mai arrivata. "Questa è una sconfitta per noi, ma anche per me - spiega la Merlino -. Ho conosciuto Adelina 3 anni fa, è venuta dall'Albania, è stata stuprata, picchiata e costretta a prostituirsi. Poi è riuscita a denunciare 40 dei suoi aguzzini".

E ancora, trattenendo le lacrime: "Questa cosa l'ha portata in Italia e l'ha fatta diventare un simbolo, è stata invitata a diversi convegni, in Senato, ma lei voleva una sola cosa: la cittadinanza italiana e non ci è mai riuscita". La stessa conduttrice l'ha aiutata in questo, cercando di intercedere per lei: "Le hanno dato un permesso di soggiorno speciale, poi scaduto e nel frattempo si è ammalata". La Merlino descrive Adelina come "molto stanca negli ultimi tenti".

La donna, 47 anni, ha anche tentato di darsi fuoco: "Appena l'abbiamo saputo - continua - l'abbiamo invitata qua, era da noi il 3 novembre". La trasmissione ha tentato di aiutarla in tutti i modi, ma non è bastato. "Non ci sono riuscita evidentemente - dice con la voce rotta la Merlino -. Quando è venuta qui mi sembrava combattiva, questo è stato il mio errore". Invece sabato notte Adelina si è tolta la vita lanciandosi da un ponte a Roma. "Sabato ha perso Adelina, certamente, ma abbiamo perso anche noi, tutta la televisione ha perso perché racconta le storie ma non riesce a incidere. Ci ho pianto molto ieri sera, io ho perso perché non ho capito quello che stava per accadere".

