Striscia la notizia, Benedetta Parodi rossa d'imbarazzo: "Sai perché il mango...", Knam raggelante

Torte e freddure a Bake off Italia, con Benedetta Parodi in imbarazzo per la battutaccia di Ernst Knam. Il popolarissimo chef tedesco ma ormai italiano d'adozione, vera e propria star dei cooking show televisivi di casa nostra, sta rivelando un lato di sé insospettabile.

Dietro la dura e rigorosa scorza del giudice, c'è un'anima da cabarettista mancato. E Striscia la notizia non può non sottolinearla, spedendo Knam e la Parodi al settimo posto della classifica dei Nuovi mostri, con il meglio del peggio della televisione italiana.





Knamm "gela" Benedetta Parodi: guarda il video di Striscia la notizia

"Lo chef prende tutti per i fornelli", avverte Striscia annunciando la classifica. Si parte con un indovinello: "Perché il pomodoro non può attraversare la strada?". Risposta: "Perché è rosso". Ed è già sconcerto. Quindi si passa alla Parodi: "Benedetta, sai qual è il colmo per un mango?".

La sorella di Cristina sgrana gli occhi, forse presagendo quello che sta per accadere. "Mango io", annuncia fiero di sé Knam, portando i pollici di entrambe le mani al petto. In studio, c'è chi abbassa il capo e chi, come la Parodi, si mette direttamente le mani nei capelli. "Sono freddure", commenta Striscia. "E infatti è sceso il gelo".

