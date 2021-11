Striscia la notizia, ecco come sono le Veline senza trucco: mai viste prima, la foto che... sconvolge

11 novembre 2021 a

Serviva la quarantena precauzionale per mostrare il "vero" volto delle veline di Striscia la notizia. I conduttori Roberto Lipari e Sergio Friscia si collegano con Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani, costrette a casa per essere venute a contatto con un positivo al Coronavirus. Senza trucco (né trucchi) e senza inganno, acqua e sapone: semplicemente splendide.

"Sto vivendo il dramma della Dad coi professori - scherza Lipari -, io parlo e loro non rispondono". "Giulia come stai?", chiede Friscia. "Sto molto bene, mi sto rilassando, ho tempo per allenarmi e riposando un po'. Faccio la quarantena, va fatta...". "Ma non li dimostri - scherza Friscia con una freddura -, ma non li dimostri. Sei una splendida quarantena, davvero". Ridono tutti. "Ma è vero che prima di andare a letto fate uno stacchetto?", aggiunge Lipari. "Ragazze non vi abbandonato - scherza ancora Friscia -, io sono il vostro coreografo e facciamo le prove in Dad, a distanza. Domani faremo Dad moderna, ieri c'è stata Dad classica...". "Sì, il Dad-aumpa", se la ride Lipari.

"Come avete visto per sostituirvi in questi giorni abbiamo richiamato Shaila e Mikaela", la coppia storica delle veline appena andata "in pensione": "Cosa volete dire alle vostre colleghe?", domandano i conduttori: "Siete due bone!", urla Giulia con le mani sulla bocca a mo' di megafono. Come darle torto.

