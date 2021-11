Striscia la notizia, Joe Biden e il peto? Ora spunta pure il rutto: indiscreto clamoroso

12 novembre 2021 a

Fermi tutti, dopo il peto di Joe Biden spunta pure "il rutto"? A suggerirlo è Striscia la notizia, che picchia duro sul presidente americano. Il democratico, che un anno fa sconfisse Donald Trump, ora se la sta passando decisamente male.

I sondaggi indicano un gradimento in picchiata, a causa dell'inflazione galoppante, della cattiva gestione della pandemia da Covid e della disastrosa "fuga" dall'Afghanistan. In questo scenario, le drammatiche gaffe di cui si è reso protagonista Sleepy Joe alla CoP26 di Glasgow sono un semplice contorno. Sapido, certo, ma pur sempre contorno.

Per rendere onore al suo soprannome, Biden ha pensato bene di addormentarsi in platea mentre si parlava di emergenza climatica globale. Non pago di essere finito su tutti i tg del pianeta per la figuraccia in mondovisione, ecco la ciliegina sulla torta: si sarebbe lasciato sfuggire una "lunga e rumorosa" flatulenza proprio in faccia a Camilla Parker Bowles, Carlo d'Inghilterra e il premier inglese Boris Johnson.

La "notizia" ha fatto il giro del mondo, partendo dai tabloid britannici che per primi hanno intercettato lo sfogo indignato di Camilla. E il "Vespone", inviato di Striscia nelle vie del potere romano, tra Palazzo Chighi, Montecitorio e Palazzo Madama, non può fare a meno di sentire cosa ne pensano al riguardo i politici di casa nostra. L'imitatore di Bruno Vespa tampina il leghista Edoardo Rixi, che commenta ironico su Biden: "Allora è vivo...".

Il Vespone però lo incalza malandrino: "Appena l'avete saputo è vero che voi leghisti avete gridato 'Uno di noi, Joe Biden uno di noi!'". Rixi sorride, l'inviato di Antonio Ricci chiude in bellezza: "L'avete invitato a una delle vostre famose gare di rutti? Che spettacolo tutti insieme...". E l'ex sottosegretario fa buon viso a cattivo gioco: "In fondo è umano anche lui".

