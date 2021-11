Matteo Bassetti demolisce PiazzaPulita, "proprio tv spazzatura". Mai così estremo, Corrado Formigli che dice?

13 novembre 2021 a

No, il caso non è chiuso. Matteo Bassetti torna a parlare di quanto accaduto a PiazzaPulita lo scorso giovedì, il programma di Corrado Formigli su La7 dove è stato "linciato" da un parterre no-vax, con tanto di insulti, fino a che non ha deciso di abbandonare lo studio. Il virologo aveva già detto in una intervista alla AdnKronos che con un certo tipo di tv, dopo quanto accaduto, avrebbe chiuso. E ora conferma le sue decisioni a Un giorno da pecora, il programma in onda su Rai Radio 1.

"Non sono arrabbiato ma molto deluso da una certa televisione che si fa in Italia oggi, che è proprio tv spazzatura, sono deluso da questo modo di fare tv in Italia, si punta solo all'audience e invece di fare informazione", ha picchiato durissimo Bassetti (e chissà cosa ne pensa Formigli). A PiazzaPulita, per inciso, lo scontro si è sviluppato con Alberto Contri e Ugo Mattei, due ferventi no-Green pass.

E ancora, parlando della trasmissione di Formigli ha rimarcato come "non c'erano medici a confrontarsi sulle tematiche del Covid, ero solo io contro tre persone" Comunque sia, ha anche aggiunto che "Corrado Formigli è stato molto corretto, mi ha anche telefonato. Non è lui il problema, è questo modo di fare tv che è sbagliato, in questo momento non ci aiuta", ha ribadito e concluso Matteo Bassetti. E insomma, rivederlo a PiazzaPulita sembra improbabile.

