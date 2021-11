Ballando con le stelle, Andrea Iannone crolla: malore in diretta, come lo inquadrano dietro le quinte

Francesco Fredella 13 novembre 2021 a

a

a

Prima della prova speciale, che vale 30 punti, Andrea Iannone si sente male. Ed è subito ansia a Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. “Dobbiamo aspettare: se si calma altrimenti dobbiamo trasferirlo in ospedale”, dice Paolo Belli in collegamento dalla sala medica degli studi del Foro italico.

Milly Carlucci, la dura legge a Ballando con le Stelle: dagli autori una confessione clamorosa

Cosa è accaduto al pilota? Pare problemi di stomaco, ma poi Milly si collega con la sala medica e scopre che potrebbe essere trasferito in ospedale. Cala il gelo. “Fateci sapere”, dice la conduttrice. Si ferma la trasmissione e arriva il panico. Nell’inquadratura si vede soltanto Iannone sdraiato sul lettino ed il medico che parla con Paolo Bellli. “Per motivi di privacy non diciamo nulla, ma vi faremo sapere”, racconta Milly.

"Senza pregiudizi". Torna Mietta, fucilata a Selvaggia Lucarelli: sarà tele-rissa

Da casa e in Rete i telespettatori attendono di capire cosa sia accaduto. La puntata prosegue, ma restano tutti con il fiato sospeso. Un fuoriprogramma inaspettato che manda in tilt la prima serata di Rai1. Milly, da conduttrice esperta, va avanti e chiede aggiornamenti a Paolo Belli. Ma dopo poco arriva il colpo di scena: in un collegamento con l’infermeria. Iannone rompe il silenzio e dice: “Forse gli antidolorici di questi giorni per la spalla mi hanno provocato problemi. Sto bene e voglio ballare”. Milly annuncia che potrebbero ballare anche alla fine della puntata.

Indiscreto-Rai: la rabbia di Milly Carlucci, colpo basso di Claudio Baglioni. Un grosso caso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.