Verissimo, Alessandra Amoroso in lacrime: "Faccio molta fatica a parlare"

"Di lei faccio molta fatica a parlare": Alessandra Amoroso si è commossa parlando della sua nipotina Andrea a Silvia Toffanin, nello studio di Verissimo su Canale 5. "Lei per me è un grande dono, è una bambina speciale", ha continuato, dicendo di rivedere sua nonna negli occhi della piccola: "Nei suoi occhi vedo tanto amore per me. Questo legame che ho con mia nonna è come se lei lo avesse passato ad Andrea. E’ magico”.

La cantante poi ha rivelato di aver affrontato e vissuto un periodo molto difficile. Tutto è iniziato con il lockdown quando si è ritrovata a convivere con le sue due più grandi paure: il buio e la solitudine. A quel punto la Amoroso ha deciso di voler intraprendere un percorso di psicanalisi che oggi l’ha portata ad una vera e propria rinascita: "Volevo dare un nome alle mie paure. Ho voluto conoscere Alessandra. Non volevo più giudicarmi e criticarmi né dare agli altri modo di farlo”.

Infine l'artista ha spiegato che sta lavorando al suo primo concerto allo Stadio San Siro, evento che si terrà il 13 luglio 2022. “Sei la seconda donna, dopo Laura Pausini, ad entrare nello Stadio San Siro. Ti rendi conto?”, le ha fatto notare Silvia Toffanin. La Amoroso, emozionata, ha ammesso: “E’ una fortuna e sfortuna”, aggiungendo che spera ci possano essere molte più donne in futuro a fare concerti lì.

