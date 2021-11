L'aria che tira, David Parenzo fuori controllo: "Fai le corna a me?", l'imbarazzo di Myrta Merlino

15 novembre 2021 a

Si è aperta all'insegna degli scongiuri la puntata de L'Aria che tira andata in onda questa mattina su La7. Tra gli ospiti di Myrta Merlino c'era David Parenzo. "E' tornato a trovarmi", ha detto la conduttrice, presentandolo. "Vedo che stai bene oggi", ha risposto allora il giornalista. A quel punto il siparietto scaramantico: "La voce regge, facciamo le corna". "Che me fai le corna a me?", è intervenuto Parenzo. Con la Merlino che ha spiegato: "No, in assoluto, nella vita".

Il commento di Parenzo sulle condizioni di salute della conduttrice si riferisce al fatto che qualche giorno fa Myrta ha dovuto lasciare il posto al suo braccio destro Francesco Magnani, non potendo essere al timone del talk per via di un pesante calo di voce. Poi, lunedì scorso ha deciso di tornare al timone della trasmissione, pur avendo ancora qualche problema. Oggi, invece, sembrava andare molto meglio.

Proprio nella puntata andata in onda questa mattina, la Merlino ha avuto un confronto surreale con Fabio Tuiach, ex portuale di Trieste no-vax e pure no-green pass. L'ex pugile ha parlato dei vaccini: "I cattolici hanno detto che sono stati fatti grazie ai feti dei bambini abortiti". E ancora: "Questo siero sperimentale è associato al satanismo, tutti i veri cattolici hanno capito questo". A quel punto la conduttrice ha detto stop: "Non esageriamo, siamo alla follia, per me possiamo chiuderla".

