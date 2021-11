Oggi è un altro giorno, Rosamaria Scorsese sconvolge la Bortone: "Come ha visto morire sua figlia dal balcone", i dettagli sull'omicidio

17 novembre 2021 a

Serena Bortone ha invitato in studio Rosamaria Scorese, sorella di Santa, la studentessa e attivista cattolica italiana che è stata assassinata nel 1991 da uno stalker. E così a Oggi è un altro giorno in onda su Rai 1 è stata ripercorsa questa triste vicenda: Santa Scorese è considerata serva di Dio dalla chiesa cattolica dopo che è stata uccisa da un ragazzo di 23 anni, dichiarato per legge incapace di intendere e volere.

La sorella Rosamaria ha raccontato diversi particolari del caso che all’epoca scosse molto l’opinione pubblica. “Santa non poteva andare al supermercato, a lezione - ha dichiarato - era sempre scortata perché lui la perseguitava. Non poteva essere lasciata un attimo sola e lo dico senza esagerazioni. Era ovunque. Lui faceva delle avances che erano vera e proprie aggressioni, la ossessionava con dei bigliettini farneticanti contenenti anche minacce, glieli lasciava sul parabrezza dell’auto”.

Tutto questo è poi degenerato il 16 marzo 1991, quando il ragazzo le ha tolto la vita: “Quella sera era a una catechesi in parrocchia ma decise di tornare da sola perché aveva l’automobile vicina. Arrivata a casa, ha citofonato perché io avevo chiuso il portone ed è stata aggredita. Mio padre ha sentito suonare, si è affacciato e ha visto l’assassinio di sua figlia dal balcone. È sceso di corsa, è riuscita a sottrarre Santa al coltello dell’assassino e l’abbiamo portata in ospedale, dove poi è morta”.

