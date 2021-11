Striscia la notizia, paracetamolo in farmacia: cosa non torna, "solo in Italia"

18 novembre 2021 a

Max Laudadio di Striscia la Notizia ha indagato sul prezzo del paracetamolo in Italia, perché ha scoperto che gli italiani per una pastiglia pagano molto di più rispetto ai cittadini di altri paesi europei. "Siamo andati in 4 farmacie scelte a caso e abbiamo comprato confezioni di paracetamolo 500 mg da 20 compresse - ha spiegato l'inviato - così da poter stimare la media del costo di ogni singola compressa". I costi, alla fine, sono stati: 4,20 euro, 3,90 euro, 4,50 euro e 4,20 euro. "Secondo il nostro test, il costo medio di questo farmaco è 4,2 euro a confezione, ovvero 0,210 euro a compressa", ha spiegato Laudadio.

Ecco le enormi differenze con gli altri Paesi: in Svizzera, per esempio, una scatola di paracetamolo da 16 compresse costa 2,45 franchi, quindi 0,145 euro a compressa, il 44% in meno rispetto all'Italia. In Francia il prezzo di una confezione è di 2,18 euro. Di conseguenza una singola compressa costa 0,136 euro, ovvero il 54% in meno che in Italia. In Germania una compressa arriva a costare 0,089 euro, quindi il 135% in meno rispetto a noi. Nel Regno Unito siamo al 262% in meno, in Spagna al 536% in meno, per arrivare addirittura a -900% per ogni singola compressa in Albania".

Qui il video di Striscia la Notizia sul prezzo del paracetamolo in Italia





"Come mai questa differenza di prezzo?", ha chiesto l'inviato del tg satirico a Francesco Trotta di Aifa. Che ha risposto: "Noi abbiamo dei confezionamenti che sono standard come numero di compresse, 16-20". "Invece di vendere le confezioni da 20 che costano di più, vendetele da 50 che costa meno", ha suggerito Laudadio. Cui Trotta ha replicato: "Non lo facciamo per motivi di sicurezza". "Ma che deterrente è fare confezioni da 20 compresse per evitare il sovradosaggio, quando ognuno di noi può comprare quante scatole vuole tranquillamente in farmacia e senza ricetta?", si è chiesto allora Max. Alla fine il rappresentante Aifa ha promesso: "Parleremo con le aziende alla fine dell'anno prossimo". Scatenando, così, le perplessità di Laudadio: "Un anno per trattare il prezzo del paracetamolo?".

