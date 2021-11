Storie Italiane, gli ottimi risultati di Eleonora Daniele: ascolti sopra il 18%

20 novembre 2021 a

a

a

Storie italiane, il programma del mattino di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, continua ad incassare ottimi risultati. Una settimana molto proficua dal punto di vista degli ascolti, durante la quale la giornalista padovana agguanta il 18% di share. Sempre tanta attualità, cronaca e battaglie: Storie italiane, da sempre, si schiera a favore dei più deboli. Lo fa con l'inchiesta giornalistica che è la cifra stilistica di tutte le puntate.



Tra l’altro, nel corso della puntata di ieri, la Daniele ha seguito il diretta il crollo della palazzina a Caserta (una donna è stata estratta viva dalle macerie mentre per un anziano non c’è stato nulla da fare).



Così, il servizio pubblico mostra i muscoli con le inchieste della Daniele, che manda i suoi inviati in giro per l'Italia per approfondire casi che spesso indignano l'opinione pubblica. E gli ascolti - ancora una volta- premiano il lavoro fatto in questi anni: la puntata di ieri è soltanto uno dei tanti esempi che si potrebbero elencare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.