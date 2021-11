Verissimo, Valeria Marini commossa: "Rossano Rubicondi? Cosa avevo saputo prima della morte"

20 novembre 2021 a

La morte di Rossano Rubicondi, avvenuta a soli 49 anni negli Stati Uniti a causa di una brutta malattia, non ha affatto lasciato indifferente Valeria Marini. Ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo - programma di punta di Canale 5 che quest’anno va in onda sia al sabato che alla domenica - la showgirl ha speso delle belle parole per Rubicondi, che aveva avuto modo di conoscere bene in occasione dell’esperienza in comune all’Isola dei Famosi.

Tra l’altro in quel reality Rossano aveva partecipato sia da concorrente che da inviato. “Questo è un tasto molto dolente - ha commentato la Marini - a me dispiace moltissimo, è stato inaspettato, soprattutto perché Rossano era la gioia di vivere, i sorrisi”. Inoltre la showgirl ha svelato di aver appreso qualche tempo prima del decesso che Rubicondi fosse malato: “Ho saputo che non stava bene da alcuni amici in comune, però non avevo appreso che lui fosse in questa situazione così grave, mi dispiace tantissimo”.

Nonostante Rubicondi vivesse negli Stati Uniti, la Marini si considerava comunque una sua amica: “Ogni tanto ci sentivamo perché avevo rapporti anche con Ivana Trump. Quando veniva in Italia a Milano mi chiamava, era una persona a cui volevo bene, a volte ci sentivamo anche a distanza”.

