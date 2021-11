Domenica In, Mara Venier: "Non voglio andare in galera", chi è l'uomo che non può nominare in tv

21 novembre 2021 a

a

a

Mara Venier ha dato ampio spazio al caso di Gina Lollobrigida, che a Domenica In ha commentato la decisione di assegnarle un amministratore del patrimonio. Al suo fianco è intervenuto in collegamento Antonio Ingroia, storico magistrato antimafia nonché attuale legale dell’attrice: il suo obiettivo è quello di aiutarla a condurre una battaglia di verità, permettendole di togliersi questo peso che porta sulle spalle da alcuni anni.

"Lasciatemi morire in pace". Gina Lollobrigida e il dramma giudiziario a 94 anni: uno straziante appello

“Io credo che la signora meriti maggiore rispetto - ha dichiarato Ingroia - perché è una bandiera del nostro paese nel mondo e le bandiere devono essere tutelate. C’è ipocrisia, ma se volessero il bene di Gina non le farebbero questo. Vogliono solo il patrimonio. Si è arrivati al punto di dire che non è lucida. Le sembra poco lucida? Possiamo dire che la nostra idea è che nessuno in questa vicenda si è mosso da solo. La signora si è stancata di subire e vuole reagire”.

"Mara Venier lascia". A poche ore dalla messa in onda è caos: una voce pesantissima su Domenica In

Per l’attrice e il suo legale a muovere i fili in questa vicenda sarebbe il marito spagnolo Francisco Javier Rigau. “Non voglio più vedere mio figlio, che è amico intimo dello spagnolo - ha dichiarato la Lollobrigida - anche mio nipote è vicino a delle persone che vogliono il mio male”. A questo punto è intervenuta la Venier: “Io non parlo dello spagnolo, sono stata querelata e non lo nomino nemmeno, non voglio andare in galera”.

"Se mi danno il permesso...". Frecciata di Mara Venier alla Rai: pronto il blitz a Mediaset? La soffiata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.