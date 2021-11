Le Iene, "cosa mi diceva mentre facevamo se***": l'ultima terrificante testimonianza sul ginecologo-vip degli orrori

23 novembre 2021 a

a

a

Guarire dal papilloma virus attraverso rapporti sessuali. Era questa la cura che il ginecologo barese proponeva alle pazienti e su cui Le Iene stanno indagando. L'inchiesta giornalistica della trasmissione di Italia 1 è iniziata da una testimonianza: una donna ha denunciato pubblicamente il medico, che le aveva promesso di curare il cancro semplicemente attraverso un rapporto intimo. Rapporto, ovviamente, che la ragazza avrebbe dovuto avere con il medico.

"Il ginecologo porc***ne". Sesso con le pazienti, "l'importante è leccare. E il cul***to". Alle Iene, senza censura | Video

L'uomo infatti assicurava alle giovani pazienti di essere uno dei pochi vaccinati contro l'Hpv e per questo in grado di curarle. "Mi sono sentita nuda anche se perfettamente vestita. Ha privato la mia dignità di donna", ha detto a Le Iene una delle dieci testimoni -. Potevo guarire solo grazie alla sua bonifica. una tecnica rodata, affinata negli anni, dove tutti sapevano e nessuno ha fatto niente". Qualcuna avrebbe addirittura ceduto ai "consigli" e consumato con il ginecologo rapporti sessuali. "Ha iniziato a stalkerarmi - ha confermato una di queste -, mi telefonava sempre, e presa dalla paura ho ceduto". E ancora: "Io dissi: non so se ce la faccio, sono spostata, mi sento male. Piansi qual giorno, fu come una violenza. Non lo volevo fare ma lui mi diceva che solo così sarei guarita". Il medico, non contento, l'avrebbe anche rimproverata di essere poco passionale. Proprio come disse, telefonicamente, alla complice della trasmissione: "L'importante è che non stia come la vittima sull'ara sacrificale".

Prato, "lo hanno scordato": cosa lasciano nell'utero dopo il parto, orrore in ospedale

E all'inviata de Le Iene che lo ha raggiunto, il medico ha detto: "C'è tanto di letteratura che poi produrrò con altri mezzi, letteratura scientifica, ho avuto commenti e consensi da centinaia di persone, pazienti che avevano letto tutto e hanno confermato la stima illimitata". Insomma, per il ginecologo per curare il cancro basta avere rapporti sessuali con lui, lo dice la scienza. Intanto l'Ordine dei Medici sono stati convinti a valutare eventuali provvedimenti disciplinari, mentre la Procura di Bari avrebbe già aperto un fascicolo d'indagine per verificare quanto denunciato.

"Mettiti a quattro zampe". Roba da censura alle Iene: "Il ginecologo porc***e", finisce in disgrazia | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.