I soliti ignoti, battutaccia-Amadeus con la sexy concorrente: "Una macelleria. E va alla grande...", gelo in Rai

Battutaccia di Amadeus durante l'ultima puntata de I soliti ignoti, su Rai uno. Il conduttore aveva come ospite famoso invitato a giocare l'attore Giuseppe Zeno impegnato nella fiction Blanca sempre su Rai uno. Zeno, all'inizio della trasmissione ha parlato appunto della serie tv che ha interpretato insieme con la collega Maria Chiara Giannetta e ha detto: “Andrà in onda questa sera e racconterà la storia di una poliziotta ipovedente“. Poi ha cominciato a partecipare attivamente al gioco che è andato avanti senza intoppi, finché l’attore non ha avuto alcuna difficoltà a indovinare l’ignoto numero 3.

A quel punto si è presentata la concorrente Taylor e Zeno non si è riuscito a trattenere davanti al suo look. Quindi scherzando si è lasciato scappare una battuta: "Lei ha una macelleria suppongo" e Amadeus, che evidentemente apprezzava la sensualità della donna, ha aggiunto: " E va alla grande". Una battuta che ha lasciato di sasso la concorrente Taylor, con un evidente imbarazzo di tutti in studio.

"La Rai gli affida i programmi di punta perché su quelli non può sbagliare", aveva scritto Maurizio Costanzo in una rubrica sul settimanale Dipiù tv rispondendo a un telespettatore che gli chiedeva se a volte la presenza di Amadeus in tv non fosse troppo ingombrante: "Davvero non ci sono altri volti televisivi brillanti capaci di stare al suo posto almeno in uno di questi show?". Costanzo aveva quindi ribattutto: "Evidentemente no. E perché rischiare di dare a conduttori meno esperti programmi di punta?". E ancora: "Conduce tutte trasmissioni di punta della Rai, su cui non è ammesso sbagliare e dove gli interessi legati alla pubblicità, per esempio, sono grossi". Insomma, aveva concluso: "Far condurre a un volto meno popolare di Amadeus è un pericolo da non correre". Nonostante ogni tanto gli capiti qualche scivolone.

