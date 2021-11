Storie Italiane, occupano la casa di un 90enne. Orrore a Napoli, ecco com'è ridotta

24 novembre 2021 a

Si è allontanata per motivi di salute, nel frattempo qualcuno ha occupato abusivamente la sua casa. L'episodio, raccontato da Storie italiane su Rai 1, ha per protagonista una professoressa di 90 anni, residente a Napoli. Sua nipote, adesso, non sa come dirle che hanno gettato via tutti i suoi libri e i mobili: "Le hanno buttato via i ricordi di una vita". Il programma condotto da Eleonora Daniele ha mostrato anche le immagini delle persone che, con totale indifferenza, hanno buttato via ogni cosa e caricato tutto su un furgoncino.

L'anziana napoletana, la cui storia era stata raccontata anche dal Mattino, era andata dai parenti in Irpinia per necessità di assistenza a causa di alcuni problemi di salute che aveva avuto. La sua casa si trova in pieno centro, vicino a piazza Plebiscito, in via Egiziaca a Pizzofalcone. Chi è entrato all'interno del suo appartamento ovviamente ha pensato anche a cambiare la serratura. Poi ha rimosso tutto l'arredamento della signora.

Il caso della professoressa è diventato noto a livello locale e poi nazionale grazie all'omelia-denuncia di un sacerdote. Dall'altare, infatti, don Michele Pezzella, parroco della chiesa Immacolata a Pizzofalcone, ha rimproverato severamente le persone che hanno occupato quella casa, spiegando che non si tratta di "veri cristiani". La signora, comunque, dovrà fare ancora altri accertamenti all'Asl di Napoli prima di tornare a casa. Quando arriverà il momento, però, sarà molto doloroso e i parenti vorrebbero evitarle questo strazio.

