Non è l'Arena, contagi fuori controllo ad Aprilia? Ecco perché: le inquietanti immagini scovate da Giletti

Il coronavirus torna a fare paura ad Aprilia, in provincia di Latina. Qui il sindaco è stato costretto a prorogare l'ordinanza che impone l'obbligo dell'uso delle mascherine all'aperto di almeno altri sette giorni. A documentare quanto sta accadendo è Non è l'Arena su La7, che, nella puntata di mercoledì 24 novembre, manda in onda le immagini che lasciano ben poco spazio all'immaginazione. "Questa sera torniamo ad occuparci dell'emergenza Covid-19 in attesa dei provvedimenti del Governo per contenere i contagi - si legge nel cinguettio di anticipazione del programma condotto da Massimo Giletti -. Parleremo anche del caso Aprilia, la cittadina del Lazio dove a causa di un forte aumento di positivi sono tornate le mascherine".

La decisione infatti è stata assunta nel corso di un vertice in prefettura e, in base all'andamento dei contagi, potrebbe essere estesa anche a quindici giorni fino al 5 dicembre. "Il problema – ha spiegato il sindaco, Antonio Terra - è che è necessario mantenere altissimo il livello di allerta sul Covid e non rinunciare alle normali misure previste dal protocollo per evitare il contagio. Qualcuno, soprattutto nelle famiglie, si è rilassato troppo, dobbiamo tornare a seguire le regole fondamentali che abbiamo imparato a conoscere ormai da due anni e per questo ho deciso, di comune accordo con la Asl, di firmare questa nuova ordinanza".

Intanto il Consiglio dei ministri ha annunciato il via libera al Super Green pass: dal 6 dicembre fino al 31 gennaio, i non vaccinati (eccetto i guariti dal Covid) non potranno fare ingresso nei cinema, nei teatri, negli stadi e così via. Mentre il Green pass come oggi lo conosciamo sarà necessario per usufruire del trasporto ferroviario regionale e del trasporto pubblico locale.

