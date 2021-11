Striscia la notizia, l'orrore al noto supermercato: frutta e verdura ridotti così...

24 novembre 2021 a

a

a

Si parla ancora di sprechi a Striscia la Notizia. Nel programma di Canale 5, nella puntata di mercoledì 24 novembre, Valerio Staffelli si reca in un supermercato. Qui, il cibo che avanza non viene dato a chi ne ha bisogno, ma viene gettato. "Siamo all'EuroSpin di Varedo - spiega l'inviato del tg satirico di Canale 5 -, qui viene buttata via frutta e verdura ancora buona, in ottima condizione".

"Spacco tutto". Dalle parole ai fatti, per l'inviato di Striscia a Napoli finisce in disgrazia

E per provarlo Striscia ha preso gli alimenti e li ha tagliati, al fine di verificare dentro se fossero veramente da buttare. "Noi per correttezza abbiamo fatto prelievi costanti", prosegue. E al direttore del punto vendita, Staffelli chiede il perché. Risultato? "Non posso rispondere, farò presente di questa cosa".

"Quanto guadagna Bruno Vespa da artista". Striscia pubblica un documento-choc: scatta la censura parlamentare | Video

Ma il noto supermercato è in buona compagnia. Qualche settimana fa nel mirino di Staffelli ci era finito il Lidl di Lentate sul Seveso. Anche qui buttato tantissimo cibo che potrebbe essere destinato a strutture caritative, nonostante l'azienda sostenga di essere anti-spreco. "Le eccedenze dei supermercati vengono ritirate giornalmente e gratuitamente" ma evidentemente non tutti lo fanno. Come appunto il Lidl e l'Eurospin. Una vera e propria vergogna se si pensa che ogni giorno sono in tantissimi a non avere la cena o il pranzo per la propria famiglia.

"Tutta roba buona". Prima rubano e poi vendono: Striscia la Notizia scopre l'ultimo scandalo a Milano | Video

Qui l'intero servizio di Striscia la Notizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.