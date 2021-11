Domenica in, "una madre come te...": Sabrina Salerno crolla in diretta, colpo basso nella lettera del figlio

28 novembre 2021 a

Si è commossa molto Sabrina Salerno che oggi 28 novembre è stata ospite di Mara Venier a Domenica in su Rai Uno. La cantante sta collezionando successi a Ballando con le stelle, e la conduttrice tifa per lei: "Tu non ti rendi conto di quanto vali", le dice. "Sono una maniaca del controllo e della precisione è vero", ammette Sabrina. "Ti sei lasciata andare completamente. Hai aperto il tuo cuore al pubblico che ti conosceva in una maniera diversa", la elogia zia Mara.

Che poi la fa piangere con un messaggio del figlio di 17 anni di Sabrina, che si chiama Luca, "un bellissimo ragazzo molto riservato", che "non si è mai fatto un selfie in vita sua forse per equilibrare come io vivo i social. Lo stimo molto. Sono una mamma che cerca di farlo volare", dice di lui la Salerno. La Venier aveva provato a portarlo in studio ma lui non ha voluto quindi ha scritto una lettera alla madre: "Ciao mamma sono due mesi che manchi da casa e iniziano a mancarmi i tuoi 'sei la mia vita'. Non è facile avere una mamma che si chiama Sabrina Salerno ma con tutti i tuoi difetti non ti cambierei con nessuna".

Quindi la cantante si commuove: "Sono una persona molto forte ma anche molto fragile". Suo padre non l'ha riconosciuta e l'ha voluta incontrare solo quando lei un giorno del suo compleanno l'ha chiamato per parlarci. Ma poi dopo 4 mesi lui è morto.

Poi si parla del marito Enrico Monti: "Lo stimo in maniera incredibile è un uomo pazzesco. Non giudica mai. Io ho degli attimi di grande follia in cui vedo solo buio. Un amore che senza di lui io non potrei vivere. È il mio centro di gravità permanente, nonostante le mie fragilità ed i miei colpi di testa, quando mi prendono questi momenti neri devo tornare da lui".

