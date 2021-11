Domenica in, "mi fa bruciare": raptus di Mara Venier, palpatina al lato b. Scandalo su Rai 1

28 novembre 2021 a

Esilarante gag tra Mara Venier e Alvise Rigo nella puntata di oggi 28 novembre di Domenica in su Rai uno. Il concorrente di Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci sempre su Rai uno è stato ospite in studio per commentare la sua esibizione e quella dei suoi "colleghi" nella puntata andata in onda ieri sera 27 novembre. Nel talent della Carlucci peraltro c'è il giallo sulla presunta storia d'amore tra Alvise Rigo e la sua insegnante di ballo.

Tant'è. Alvise Rigo è riuscito a vincere lo spareggio anche alla fine dell'ultima puntata. Il campione è molto amato dal pubblico di Rai uno e i suoi fan sono convinte che ci sia del tenero con Tove. Quindi una battuta in diretta ha scatenato il siparietto: "Mi fa bruciare tante calorie". Mariotto, anche lui ospite della trasmissione, è convinto che tra di loro ci sia un'altra donna, l'insegnante di Al Bano.

Quindi Mara Venier si alza in piedi per abbracciare Alvise. "Io sono la zia, a una certa età posso". E già che c'è fa scendere la manina sul lato b di Alvise, creando risate e imbarazzo in studio tra i presenti. Poi la conduttrice ha tagliato corto: "Porta bene".

