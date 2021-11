Antonella Clerici, dolorosa confessione: "Mi davano per spacciata", cosa non sapevamo

Francesco Fredella 29 novembre 2021 a

“Carriera? Mi avevano data per spacciata”, tuona Antonella Clerici che è tornata in tv con The Voice senior (quest'anno tra le novità c'è l'arrivo di Orietta Berti, che prende il posto di Al Bano e sua figlia Jasmine). Si torna al timone del venerdì sera, dopo Tale quale show che ha sbancato mettendo K.O. il Grande Fratello vip. In un'intervista rilasciata a Vero TV, Antonella Clerici parla senza freni. E dice: "Tante volte nella carriera mi davano per spacciata, io invece come l’araba fenice ho dimostrato che non era così. Lo scetticismo mi galvanizza sempre, preferisco partire da sfavorita e dimostrare in corsa la forza delle mie idee".

Ma si sa, il mondo della tv è particolare. C'è chi non riesce proprio a fare un passo indietro per abbandonarlo. La Clerici, invece, sembra andare in controtendenza ed è per questo che a Vero Tv racconta: “Non starò in tv per sempre. Come mi immagino da anziana? A curare le piante e a fare l’orto mi vedo, di certo non ancora a fare tv. Matrimonio? Per adesso non ci penso, magari un giorno ci svegliamo e ne abbiamo voglia”. Lo scorso anno The Voice senior è andato benissimo e la Clerici si prepara a bissare il successo. “L’anno scorso eravamo degli outsider”, ricorda a Vero Tv. "Stavolta ho un po’ più di tensione dopo gli ascolti positivi”.

