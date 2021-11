Greta Beccaglia? Occhio a Mara Venier: "Davvero un bel toccare", il raptus della conduttrice (ma tutti muti)

29 novembre 2021 a

Tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In, nella puntata andata in onda su Rai 1 il 28 novembre, c'era anche Alvise Rigo, ex rugbista e modello, ma anche concorrente di Ballando con le Stelle. Il 29enne, che sta riscuotendo un notevole successo tra il pubblico, soprattutto quello femminile, è stato invitato in trasmissione proprio per commentare l'ultima puntata del talent di Milly Carlucci.

L'apprezzamento per il ragazzo è stato ribadito pure nel salotto di Domenica In. Tant'è che una delle ospiti, l'opinionista di Ballando Rossella Erra, ha confidato: "Voleva mettersi la camicia, io gli ho detto: ‘mettiti la t-shirt, è meglio per tutti’". Poi ha rivolto un appello alla conduttrice: "Lui è davvero un bel toccare, Mara tocca, tocca". La Venier, allora, stando al gioco, ha palpato il lato B del rugbista: "È un bel toccare, porta bene. Lo faccio solo perché porta bene. Alla mia età posso fare tutto”.

Alvise, nel frattempo, ha sorriso e si è prestato allo scherzo. Tuttavia, c'è qualcuno che si sta ponendo una domanda. Si tratta del giornalista Massimo Falcioni, che su TvBlog ha scritto: "Cosa sarebbe accaduto a parti, e sessi, inversi? Cosa sarebbe accaduto se certe parole e certi gesti fossero stati promossi da un padrone di casa con il doppio dell’età della sua ospite?". Poi, pur spiegando di non voler processare la Venier, ha sottolineato che è inevitabile porsi queste domande, soprattutto dopo il grave episodio di cui è stata vittima l'inviata di Toscana Tv Greta Beccaglia, palpeggiata fuori dallo stadio mentre era in diretta. "Le palpatine e le allusioni sessuali risultano meno gravi e più accoglibili se il destinatario è un uomo? E soprattutto, non c’è il rischio che passi il messaggio che con un maschio si può osare perché tanto è scontato che l’uomo la butterà sul ridere?", si chiede alla fine TvBlog.

