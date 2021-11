Stasera Italia, Matteo Bassetti contro la politica: "Dovevano ascoltare di più la scienza"

29 novembre 2021 a

Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, si è espresso sulla variante Omicron: “Bisogna vedere su cosa basino il richiamo dai 3 mesi, io dati su una caduta drastica dopo quel tempo non ne ho visti. Eviterei di scimmiottare ciò che fanno gli inglesi: ragioniamo con la nostra testa e non rincorriamo gli altri”, ha ricordato in merito all'ultima emergenza pandemica. Ospite di Stasera Italia, in onda su Retequattro e condotto da Barbara Palombelli, ha parlato anche della gestione politica dell'emergenza pandemica.

Tornando sulla Omicron ha spiegati che, "abbiamo preso una decisione sempre un tantino esagerata. Quella di bloccare i voli. Siamo con il dito sempre sul grilletto. Io sono nemico di questo modo di agire, non c’è cosa peggiore di un ministro insicuro”. Per poi allargare la sua visuale critica alla gestione dell'emergenza fin dal primo lockdown.

"Purtroppo c'è stata una pesante influenza della politica nella gestione del Covid. In alcuni momenti c'è stata molta ideologia delle chiusure, delle riaperture. In quel momento la politica avrebbe dovuto ascoltare la scienza e non l'ideologia politica. Non dimentichiamoci dove siamo passati. Siamo stati uno dei Paesi più chiuso al mondo, abbiamo chiuso le scuole più di ogni altro Paese. Forse c'è stata troppa politica e troppo ideologia nella gestione della pandemia e non viceversa", ha concluso Bassetti rispondendo alle critiche della sovraesposizione mediatica dei virologi.

