Striscia la notizia, Emmanuel Macron e il "sosia italiano". La pista che porta a Mediaset

Un filo sottile e impensabile lega Emmanuel Macron e Mediaset. A scoprirlo Striscia la notizia, che con la sua imperdibile rubrica sulle somiglianze tira fuori un documento straordinario: il presidente francese ha un sosia italiano. Si tratta di Leonardo Panetta, storico giornalista dei tg di Cologno Monzese.

Le foto del galletto e dell'inviato, messe a confronto, non mentono. "Stesso stilista, steso sguardo penetrante, per mille baguette!", fa un salto sulla sedia Roberto Lipari, conduttore in coppia con Sergio Friscia del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci.





Il sosia italiano di Macron: guarda il video di Striscia la notizia

"Sono veramente identici, ma una differenza c'è - prosegue Lipari -. Panetta da inviato a Bruxelles ha incontrato i leader europei più influenti. Macron purtroppo no: al Quirinale ha dovuto incontrare anche Di Maio". E il video del patto siglato sul Colle tra Francia e Italia, con Macron, il collega italiano Sergio Mattarella e il premier Mario Draghi è un altro schiaffone al ministro degli Esteri grillino. Luigi Di Maio, da vero "imbucato", era sullo sfondo, sorridente, mentre i colleghi stavano facendo la storia. A poco gli è servito il più imbarazzante dei ribaltoni: due anni fa era andato in Francia per appoggiare i Gilet gialli che in quelle settimane stavano cercando di ribaltare il presidente anche con la forza, oggi si ritrova a dire che se votasse in Francia, sceglierebbe Macron.

