Striscia la Notizia, Giulia e Talisa ancora assenti: mistero sulle veline, cosa è successo dopo la quarantena

Continuano i problemi per Giulia e Talisa, le veline di Striscia la Notizia. Le due ballerine, infatti, dopo il periodo di quarantena preventiva trascorso a casa a seguito di un contatto con un positivo, sono costrette a stare di nuovo lontane dal tg satirico. Al loro posto ci sono, come sempre, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, veline del programma per ben quattro anni. Cosa è successo quindi alla Pelagatti e alla Ravagnani? Nessuna delle due ha mai contratto il virus e per questo il loro rientro in televisione era atteso qualche giorno fa.

Ma non è andata così. Ieri, lunedì 29 novembre, sul bancone c'erano ancora le ex veline. Stando a quanto riporta TvBlog, il prolungamento della loro assenza sarebbe dovuto a un problema di salute di una delle due, che però non avrebbe nulla a che fare con il Covid. Al momento, inoltre, le dirette interessate non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sui loro profili Instagram.

Giulia Pelagatti si è limitata a condividere un video in cui balla nel suo appartamento milanese mentre l’ultima storia social di Talisa Ravagnani è un aforisma sull’oroscopo. Per ora nessuna spiegazione ufficiale neanche da parte della redazione di Striscia la notizia. Non resta che attendere, insomma.

