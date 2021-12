Striscia la Notizia, "presente il maggiordomo?". Il sosia di Claudio Baglioni, una somiglianza pazzesca

05 dicembre 2021 a

Nel mirino di Striscia la Notizia, nella puntata del tg satirico di sabato 4 dicembre e trasmessa ovviamente su Canale 5, ci finisce Claudio Baglioni. Già il cantante sarebbe campione indiscusso di somiglianze. Lui infatti il protagonista del consueto servizio sui sosia. E secondo Striscia ce ne sarebbero tanti.

Il primo: "C'è chi sostiene che Claudio Baglioni sia la copia del Mago Silvan. Una differenza c'è: uno è mago... Baglioni invece fa venire il magone".

"Per altri invece il celebre cantante sarebbe uguale a Ridge di Beautiful, insomma il Beautiful italiano". E anche in questo caso il confronto in effetti è davvero curioso: c'è più di una affinità.

"L'ultima somiglianza è straordinaria: Lurch, il maggiordomo della famiglia Addams": e in questo caso, come dire, il confronto per Baglioni è un poco meno generoso.

"E ancora, Baglioni sarebbe fratello gemello dello stilista Renato Balestra".

Ma il servizio continua, con altre peculiari somiglianze segnalate dai telespettatori, tra le quali la testa di Art Attack. Insomma, la fantasia al potere.

Striscia, le somiglianze di Claudio Baglioni: qui il servizio

