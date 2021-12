Domenica In, Mara Venier e Lino Banfi choc: "Ci stavano per arrestare", imprevisto senza precedenti

05 dicembre 2021 a

"Ci stavano per arrestare": Lino Banfi, ospite di Mara Venier a Domenica In su Rai 1, ha raccontato un aneddoto molto divertente avvenuto a New York proprio insieme alla conduttrice. "Siamo entrati in uno store e Mara voleva che pagassimo con conti separati. La commessa si è arrabbiata da morire", ha ricordato il nonno d'Italia. Che poi ha letto la lettera inviatagli da Papa Francesco.

"Vai di corsa perché sei emozionato?”, ha chiesto la Venier al suo ospite. Per poi confessare: "È la cosa più bella da quando faccio Domenica In". Il Pontefice e Lino Banfi, infatti, si sono incontrati privatamente lo scorso anno e si sono anche fatti una foto insieme. A tal proposito, ha raccontato: "Eravamo solo noi due con un prete amico che mi aveva accompagnato. Lui mi mise una mano sulla spalla dicendomi che sono una persona importante, gli avevano parlato molto di me". Poi l’attore gli ha scritto una lettera, che ha ricevuto risposta: la missiva è stata letta al pubblico per la prima volta oggi durante la trasmissione e alla fine è stata pure incorniciata.

Alla fine piccolo siparietto tra padrona di casa e ospite. “Mi piace come lanci la pubblicità”, ha detto Lino Banfi a una divertita Mara Venier. L'attore poi ha aggiunto: "E poi chiedi se ci sta o non ci sta. Non come quelli che fanno 60 secondi, 59, ma che ca**”.

