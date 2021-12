Che tempo che fa, Luciana Littizzetto telefona alla de Filippi per farle gli auguri? Chi risponde: una figuraccia disastrosa

06 dicembre 2021 a

Ieri, domenica 5 dicembre, Maria De Filippi ha compiuto 60 anni: la televisione, va da sé, ha reso omaggio a una delle sue regine. Concorrenza compresa. A Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda su Rai 3, Luciana Littizzetto, molto legata alla De Filippi, le ha telefonato in diretta. Peccato però che non tutto sia andato come previsto.

Già, al telefono infatti ha risposto un uomo. Col telefono in mano, la Littizzetto ha digitato il numero, mentre teneva in mano un mazzo di rose bianche, una sorta di parodia di quanto avvenuto con lady Gaga. E così ecco che il telefono squilla, fino a che qualcuno ha risposto: "Pronto, Maria?". "No, non sono Maria, ha sbagliato numero", ha replicato un uomo dall'altra parte. Gelo in studio. "Comunque il numero era giusto", ha rimarcato la Littizzetto. Dunque la comica torinese ha spiegato che quello era uno dei numeri di Maria salvati in rubrica: li cambierebbe spesso, tanto che Luciana ha rivelato di averne salvati quattro differenti.

Per inciso, gli omacci a Maria De Filippi sono piovuti un po' ovunque. In particolare, Pier Silvio Berlusconi si è presentato negli studi di Verissimo, da Silvia Toffanin, dove ha speso parole piene di ammirazione e dolcezza per la moglie di Maurizio Costanzo.

