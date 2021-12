Striscia la notizia, Massimo Giletti e la palpata in diretta al seno di Rita Dalla Chiesa

11 dicembre 2021 a

La tirata di Massimo Giletti contro le molestie sessuali a Greta Beccaglia non convince Striscia la notizia. Il conduttore di La7, nell'ultima puntata di Non è l'arena, aveva stigmatizzato l'aggressione subita dalla giovane giornalista di Toscana Tv fuori dallo stadio di Empoli: "Io concordo, questa è una molestia. Ma se continuiamo a sminuire quello che accade in certe situazioni poi rendiamo lecita qualsiasi cosa. Questa è una battaglia a un livello culturale becero, siamo rimasti quasi agli anni 50 ma almeno oggi se ne discute".

Ma Antonio Ricci, fondatore e regista del tg satirico di Canale 5, ha la memoria lunga e rispolvera un vecchio video d'archivio datato 2012. Giletti è sul palco dello show Rai Penso che un sogno così dedicato a Domenico Modugno. Emma ha appena finito di cantare e il conduttore fa il galante: "A parte che sei bellissima...". E Striscia fa notare che "l'occhietto di Giletti si abbassa sulle gambe della ospite e poi la lingua si scioglie". "Stare da sola, stare single ti giova... Sei diventata bellissima".





Emma in minigonna si aggiusta sullo sgabello e Giletti fa la battuta: "Mi raccomando chiudi bene che siamo su Rai1". Altro giro altro momento un po' piccante. Nel 1999 un giovanissimo Massimo abbraccia Stefania Orlando e la mano sale dal fianco fino al seno, costringendo la showgirl a togliergliela con nonchalance. Sempre a I fatti vostri, altra palpata a Rita Dalla Chiesa: "Le fa pure ballonzolare il seno!", sottolinea indignato Ezio Greggio nel video di Striscia dell'epoca.

