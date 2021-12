Striscia la Notizia, "il brano non è inedito": Amadeus demolito prima del via di Sanremo? Un video esplosivo

15 dicembre 2021 a

a

a

Pinuccio con la sua “Rai Scoglio 24” è tornato a occuparsi delle questioni di viale Mazzini. Stavolta nel mirino dell’inviato di Striscia la Notizia è finito Amadeus in qualità di direttore artistico del Festival di Sanremo. Pinuccio ha infatti ribattuto al conduttore della Rai sul caso di Angelica Littamè, finalista di Sanremo Giovani che, come scoperto dal tg satirico di Canale 5, aveva già presentato la stessa canzone su 7 Gold, nel talent televisivo denominato The Coach.

Elisa Isoardi, "la vuole Amadeus in persona": clamoroso a Sanremo, le voci in Rai

Quindi il suo brano non sul essere considerato inedito secondo Striscia, ma Amadeus non la pensa così: “Per quanto mi riguarda Littamè non è squalificata”, ha detto durante la conferenza stampa della finale di Sanremo Giovani. Allineato anche Claudio Fasulo, dirigente di viale Mazzini: “L’esibizione di Littamè è avvenuta davanti a un pubblico di addetti ai lavori, non è configurabile come esibizione pubblica”. Ma Pinuccio invece sostiene, regolamento alla mano, che la cantante dovrebbe essere squalificata.

Roberto Benigni a Sanremo, "ma ricordate quando...". Una accusa pesantissima | Video

Nel regolamento si legge che “non è da considerare nuova una canzone che abbia già avuto un impiego totale o parziale in una qualsiasi attività commerciale anche senza generazioni di introiti”. Inoltre l’inviato di Strisci ha evidenziato come nel contratto firmato al tempo dalla Littamè con 7 Gold c’era scritto che “l’artista riconosce alla produzione del talent il pieno diritto di abbinare a propria discrezione la propria immagine, la propria voce e l’interpretazione con prodotti, programmi e messaggi pubblicitari (sponsorizzazione in ogni sua forma)”.

GUARDA IL SERVIZIO SUL SITO DI STRISCIA LA NOTIZIA

"Potrebbe essere l'ultima volta": Iva Zanicchi-choc, un'inquietante frase sulla sua morte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.