Otto e Mezzo, botta e risposta tra Gad Lerner e Lilli Gruber: "Ho detto un'altra cosa", "È una sintesi"

16 dicembre 2021 a

a

a

Botta e risposta tra Lilli Gruber e Gad Lerner. Accade a Otto e Mezzo su La7 durante la puntata di giovedì 16 dicembre. Qui la conduttrice torna sulla definizione di "patriota" e sull'uscita di Giorgia Meloni sulla corsa al Quirinale e subito fa riferimento a un tweet del suo interlocutore. Lerner però si intromette e preciso: "No, diciamo bene quello che ho scritto. Io non ho detto 'patriota uguale camerata', ho detto un'altra cosa". Immediata la replica della conduttrice: "La mia era una sintesi". La polemica però si chiude in fretta con il giornalista che descrive quanto scritto nel suo cinguettio.

"Sì o no? Io veramente non capisco". Lilli Gruber sconcertata: l'ultima volta di Borgonovo a Otto e mezzo? | Video

Su Twitter infatti il commento alla dichiarazione della leader di Fratelli d'Italia è stato: "Giorgia Meloni adopera la parola patriota come sinonimo di "camerata", cioè come distintivo retorico della sua comunità. Lo schema rimane sempre lo stesso: "Noi siamo veri patrioti, gli altri sono traditori della patria". Ma il nazionalismo oggi è solo un ferrovecchio riciclato".

"Il vaccino? Sperimentale, nessuno di noi...". Cosa sfugge di bocca alla dem Zampa: Speranza, consigliera-disastro | Video

Ma Lerner non è nuovo a certi insulti contro la Meloni. Qualche tempo fa il giornalista aveva addirittura detto che il suo "è lo schema antichissimo di chi inneggia alla libertà, come faceva il tumultuoso Mussolini prima del '22, per affermare: io rappresento il popolo sovrano, il popolo depredato, i miei avversari invece sono subdoli strumenti del grande burattinaio straniero che ci vuole opprimere".

"Se lo fa Lilli Gruber, tutto ok". Vaccino, la fucilata di Selvaggia Lucarelli: perché lady Otto e Mezzo è intoccabile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.